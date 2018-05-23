В посольстве Франции назвали дату встречи Путина и Макрона

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона пройдет в Санкт-Петербурге 24 мая. Об этом сообщило французское посольство в Москве.

В Константиновском дворце лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, актуальные международные и региональные вопросы. По итогам встречи они подпишут несколько совместных документов и проведут пресс-конференцию.

На следующий день Макрон почтит память жертв блокады Ленинграда на Пискарёвском мемориальном кладбище, примет участие в работе круглого стола французских и российских деловых сообществ и в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

"Надо идти к диалогу"

В преддверии визита Макрона глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал об отношениях с Россией. По его словам, с Москвой надо вести честный, но требовательный разговор. При этом дипломат подчеркнул, что Россия может быть партнером.

"Надо идти к диалогу, мы можем иметь по ряду вопросов общую позицию, не скрывая при этом ключевые разногласия", — сказал он в эфире радиостанции France Info.

Вместе с тем Ле Дриан ушёл от ответа на вопрос, приедет ли Макрон на чемпионат мира по футболу в Россию.

"Я не знаю, каково расписание Эммануэля Макрона, несмотря на то, что я знаю, что он очень любит футбол", — сказал глава МИД Франции.