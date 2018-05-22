В КПРФ предложили перенести выборы в Госдуму на март

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Группа депутатов от КПРФ во главе с лидером фракции Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается перенести в 2021 году выборы в Государственную думу с сентября на март, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Парламентарии предлагают внести изменения в статью федерального закона " О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации", дополнив ее нормой о том, что "выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва проводятся в третье воскресенье марта 2021 года".

"В данном законопроекте предлагается в действующие федеральные законы внести нормы о переносе выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации с сентября на март, с тем чтобы большее количество граждан смогли принять участие в этих выборах", — говорится в пояснительной записке к документу.

Как отмечают авторы, практика проведения выборов депутатов в Госдуму за последние 20 лет показала, что законодательные изменения дней голосования с декабря и марта на летние и осенние месяцы приводят к снижению активного участия избирателей в голосовании.

В документе говорится, что реализация законопроекта позволит обеспечить участие большинства избирателей в выборах в Госдуму в 2021 году, а также "даст дополнительную правовую основу для принятия законодательного решения о переносе даты выборов с сентября на март в процессе проведения будущих выборов в законодательные… органы государственной власти субъектов Российской Федерации непредставительных органов местного самоуправления".