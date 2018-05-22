В первом заседании нового правительства не участвуют пять министров

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Первое заседание нового российского правительства проходит без пяти министров, в числе которых — глава Минобороны Сергей Шойгу, главы Минпромторга Денис Мантуров и Минкультуры Владимир Мединский.

В заседании также не принимают участие министр экономического развития Максим Орешкин и министр энергетики Александр Новак.

Шойгу во вторник находится с рабочим визитом в Ташкенте. Не исключено, что и другие министры сегодня в отъезде. Орешкин днем ранее был в Сочи, где принял участие в переговорах президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди. Новак, вероятно, находится в Сочи, где пройдут переговоры Путина с болгарским коллегой Руменом Радевым.