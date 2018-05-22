Исполняющим обязанности мэра Екатеринбурга станет зампред гордумы

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман уходит со своего поста. До выборов, которые пройдут в сентябре, исполняющим обязанности мэра будет зампредседателя думы Виктор Тестов.

"Прямых выборов мэра больше не будет. Будем ждать выборов депутатов, а они уже изберут нового главу", — уточнил глава избиркома Илья Захаров.

Ройзман объявил об отставке во время заседания городской думы.

"Поправки в устав Екатеринбурга в связи с отменой прямых выборов мэра — прямой обман жителей и предательство интересов города. Не стану в этом участвовать. Подал в отставку", — написал он в своем Twitter.

Закон об отмене прямых выборов мэра был принят региональным законодательным собранием в начале апреля.

"Несмотря на то, что 90% граждан были против, несмотря на то, что многотысячный митинг собрался, этот закон приняли. Я считаю, что этот закон откровенно не конституционный, он идет во вред Екатеринбургу, во вред жителям. После этого было предложено городской думе внести поправки в устав города ", — объяснил Ройзман.

Депутаты городской думы в пятницу рассмотрят вопрос об отставке Ройзмана.

Дальнейшие планы

Позднее Евгений Ройзман сообщил, что у него "самые разнообразные" планы по поводу своей политической карьеры. Он добавил, что будет востребован в этом качестве.

Также он заявил, что после отставки будет заниматься развитием хосписа.

"С того момента, как четвертый этаж открыли, 400 тысяч в месяц мне надо находить только на хоспис. Это же независимо от должности. И фонд Ройзмана работает", — сказал политик.

Традиции Ройзмана

Он также заявил, что следующему главе города "будет непросто" после установленных им традиций.

"Я не думаю, что следующий глава будет каждую неделю с горожанами бегать, я не думаю, что следующий глава будет бегать марафон ежегодно", — отметил Ройзман.

По его мнению, следующий мэр Екатеринбург должен будет принимать личное участие в работе хосписа Елизаветы Глинки и вести постоянные еженедельные открытые приемы.

"То есть планка поднята", — подчеркнул Ройзман.

По словам бывшего градоначальника, со своей стороны он поддержит любого кандидата, который работать в интересах города.

Нет политической базы и сторонников

Российские политики выразили свое мнение, с чем связана отставка Ройзмана.

Так, депутат от Свердловской области Сергей Бидонько считает, что команда Ройзмана не добилась максимального эффекта в управлении городом, поскольку не была группой единомышленников.

"Я думаю, что будет более правильно, если все-таки люди с одной платформы политической, с одним направлением будут вместе решать задачи. Так будет более эффективно", — добавил он.

В свою очередь, депутат Алексей Диденко отметил, что у Ройзмана не было политической базы.

"Какую партию он представляет? Одиночка? Одиночка не удержится, вот поэтому так получилось. (Мэр Новосибирская Анатолий. — Прим. ред.) Локоть — коммунист, держится, тяжело ему, непросто, но, тем не менее, держится, пользуется поддержкой фракции. А что Ройзман? Одиночка. Кто его поддержит?", — заявил он.

По мнению депутата, из-за отсутствия поддержки вряд ли стоило ждать от Ройзмана каких-то серьезных результатов в данной должности. Диденко отметил, что оценивать итоги работы Ройзмана на посту мэра Екатеринбурга сложно.

"Довольно непростая модель в Екатеринбурге была, очень много у него было политической автономии и самостоятельности. <…> Ты избираешься мэром-одиночкой. У тебя фракции в горсовете нет, коалиции нет, какие решения ты можешь провести? Абсолютно никакие", — пояснил он.

Диденко подчеркнул, что представители оппозиции в местном самоуправлении, в губернаторском корпусе, в министерствах должны быть от парламентских партий.

Отмена прямых выборов мэра

Парламентарий также не стал делать прогнозов о том, кто станет следующим главой города. При этом, по его словам, "от ЛДПР будет обязательно кандидат".

В начале апреля Законодательное собрание Свердловской области приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы города.

За инициативу проголосовали 42 депутата, против — четверо.

Шестнадцатого апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон. Он же был его инициатором.

Теперь главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией.

Раньше должности главы города и председателя городской думы были совмещены. Этот пост с 2013 года занимал Евгений Ройзман.

Ройзман не раз говорил, что закон губернатора имеет целью не допустить его на выборы мэра. При этом политик отмечал, что и сам не намерен участвовать в конкурсе назначенцев.