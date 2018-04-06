ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 апр — РИА Новости, Ольга Ерачина. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга, сообщил РИА Новости в пятницу представитель департамента информполитики главы региона.

"Закон вступит в силу в течение 10 дней со дня опубликования", — сказал собеседник агентства.

В пятницу закон был опубликован в официальном органе властей региона – "Областной газете". Таким образом, он вступит в силу 16 апреля.

Законодательное собрание Свердловской области во вторник приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Документ предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

Должности мэра города и председателя городской думы в Екатеринбурге совмещены, этот пост с 2013 года занимает Евгений Ройзман. Выборы депутатов городской думы и председателя думы пройдут в сентябре 2018 года.

В понедельник в Екатеринбурге прошел согласованный митинг против отмены прямых выборов мэра. В нем, по данным мэрии города, приняли участие около 1,7 тысячи человек. Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в беседе с РИА Новости раскритиковал губернаторский законопроект и заявил, что одна из причин его внесения — стремление областных властей не допустить его на выборы мэра. Представитель главы области не согласился с ним, отметив, что законопроект "не ограничивает в правах граждан на занятие руководящих должностей в органах местного самоуправления".

Ройзман позже заявил, что в конкурсе на должность мэра участвовать не намерен. Глава города сообщал РИА Новости, что рассматривает вариант защиты прямых выборов мэра в суде.