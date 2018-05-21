Эсеры, скорее всего, поддержат кандидатуру Кудрина на пост главы СП

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. "Справедливая Россия", скорее всего, поддержит кандидатуру экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина на пост главы Счетной палаты, заявил РИА Новости первый зампред фракции Михаил Емельянов.

Ранее депутат ГД Вадим Деньгин сообщил РИА Новости, что нижняя палата во вторник рассмотрит вопрос о назначении Кудрина на пост главы Счетной палаты.

"В целом, да, он (Кудрин) профессионал. Мы жестко критиковали его на посту министра финансов, для нас было неприемлемым, если он займёт какую-то должность в исполнительной власти, потому что у нас совершенно разные взгляды на социально-экономическую политику. Но как кандидат на пост главы Счетной палаты, в принципе… Фракция довольно лояльно смотрит на это", — завил РИА Новости Емельянов.

Политик добавил, что окончательное решение о поддержке "Справедливой Россией" Кудрина будет принято вечером на заседании фракции в понедельник. Емельянов также назвал встречу Кудрина с эсерами конструктивной, отметив, что в ходе встречи кандидату на пост главы Счетной палаты было задано "много острых вопросов".