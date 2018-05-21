Медведев рассказал о задачах министерства цифрового развития

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, созданное в новом правительстве РФ, поможет создать правовую базу для развития цифровой экономики, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"В этом году фракции "Единая Россия" в Государственной Думе предстоит рассмотреть почти 50 законопроектов на эту тему", — добавил премьер.
Президент России Владимир Путин 18 мая утвердил министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова, ранее возглавлявшего Аналитический центр при правительстве РФ. Глава бывшего Минкомсвязи Николай Никифоров не вошел в состав нового кабмина.