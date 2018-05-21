ЛДПР пока не решила, поддержит ли кандидатуру Кудрина на пост главы СП

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фракция ЛДПР встретилась в понедельник с кандидатом на пост председателя Счетной палаты Алексеем Кудриным, однако решение о поддержке его кандидатуры пока не принято, заявил лидер партии Владимир Жириновский.
Кудрин принял участие в заседании комитета ГД по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае утверждения на этой должности, и встретился со всеми фракциями нижней палаты парламента.
"Сегодня наша фракция провела встречу с Алексеем Леонидовичем Кудриным, кандидатом на должность главы Счетной палаты. Я честно сказал, что решение о том, как мы будем голосовать по его кандидатуре, будет принято непосредственно перед голосованием", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.