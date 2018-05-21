ЛДПР пока не решила, поддержит ли кандидатуру Кудрина на пост главы СП

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фракция ЛДПР встретилась в понедельник с кандидатом на пост председателя Счетной палаты Алексеем Кудриным, однако решение о поддержке его кандидатуры пока не принято, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ 17 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета ГД в тот же день подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты. Президент РФ Владимир Путин позднее внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Кудрина. В понедельник Совет ГД решил, что нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая.

Кудрин принял участие в заседании комитета ГД по регламенту и контролю, где обсуждалась его дальнейшая работа в случае утверждения на этой должности, и встретился со всеми фракциями нижней палаты парламента.

"Сегодня наша фракция провела встречу с Алексеем Леонидовичем Кудриным, кандидатом на должность главы Счетной палаты. Я честно сказал, что решение о том, как мы будем голосовать по его кандидатуре, будет принято непосредственно перед голосованием", — написал Жириновский в своем Telegram-канале.