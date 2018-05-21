В КПРФ намерены поддерживать своего кандидата на пост главы Счетной палаты

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Фракция КПРФ будет поддерживать своего кандидата на пост главы Счетной палаты, заявил РИА Новости глава пресс-службы компартии, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Госдума досрочно освободила Татьяну Голикову от должности председателя Счетной палаты РФ 17 мая. Спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания совета ГД в тот же день подтвердил направление президенту РФ кандидатур Алексея Кудрина, Юрия Синельщикова, Максима Рохмистрова и Анатолия Аксакова на пост главы Счетной палаты. Президент РФ Владимир Путин позднее внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Кудрина. В понедельник Совет ГД решил, что нижняя палата парламента рассмотрит вопрос о назначении Кудрина на пост главы Счетной палаты 22 мая.

"У нас представлен свой кандидат, поэтому фракция будет поддерживать своего кандидата", — сообщил Ющенко РИА Новости, отвечая на вопрос о том, поддержит ли фракция КПРФ кандидатуру Кудрина на пост главы Счетной палаты.

В понедельник прошла серия встреч Кудрина с думскими фракциями. По итогам встречи с фракцией КПРФ Ющенко отметил, что разговор был конструктивным. "Многие задавали вопросы, как (Кудрин) вообще видит развитие, наполнение бюджета, и как будет исполняться майский указ (президента), откуда берутся 8 триллионов рублей, насколько возможно будет выполнять все эти майские указы. Это фракцию интересовало. Разговор был достаточно откровенным и острым", — сказал он.

Парламентарий заявил, что Кудрин считает реальным выполнение майского указа президента, но при условии проработки данного вопроса.