В КПРФ обсуждают кандидатов на пост мэра Москвы от партии

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. КПРФ еще обсуждает возможных претендентов на пост мэра Москвы, при этом экс-депутат Госдумы Вадим Кумин является серьезной кандидатурой, обладающий обширным опытом, заявил РИА Новости глава компартии Геннадий Зюганов.

В понедельник о том, что КПРФ выдвинет на выборы мэра в 2018 году Кумина, написала газета "Коммерсант". В свою очередь, координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов сообщил в Twitter, что Кумин стал одним из победителей праймериз кандидатов в мэры Москвы от лево-патриотических сил "МосСовет-2018", которые проходили в интернете с 19 апреля по 20 мая.

"Выдвинуто шесть человек: (депутат Госдумы от КПРФ Валерий) Рашкин, Кумин и ряд других. Обсуждаются (кандидатуры) во всех организациях без исключения. Предлагают представить общую программу, идет проработка этой программы на базе "Десяти шагов достойной жизни", с которой мы шли на президентские и думские выборы… Организации сейчас изучают, исследуют", — сказал Зюганов.

При этом он подчеркнул, что считает кандидатуру Кумина очень серьезной.

"Вадим очень толковый человек с огромной школой, он возглавлял ведущий комитет у них в московской Думе, депутат в Госдуме, имеет управленческую хорошую школу, реализовал целый ряд крупных энергетических проектов в разных странах, прямой контакт имеет с Китаем, Вьетнамом, целый ряд проектов. Это серьезная кандидатура", — сказал лидер КПРФ.

В то же время Зюганов подчеркнул, что партия еще не приняла решение о выдвижение того или иного кандидата, так как сейчас еще идет обсуждение.

"Для решения рано, у нас изучают, обсуждают, у нас коллективное обсуждение. В ближайшее время соберем общественное мнение и определимся", — заключил он.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября.