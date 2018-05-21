Медведев призвал учитывать трехлетние бюджеты при реализации майского указа

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Программы реализации майского указа президента РФ Владимира Путина должны учитывать практику планирования бюджета на трехлетку, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече со своими новыми заместителями в понедельник.

Премьер-министр отметил, что реализация майского указа потребует значительных финансовых ресурсов, и потому необходимо определиться с источниками.

"Крайне важно определиться по финансам. Для этого большого развития нужны значительные ресурсы, поэтому нужно максимально оперативно определиться и с источниками финансирования, параметрами финансирования. С учетом разграничения полномочий между отдельными уровнями власти и возможностями бюджетов различных уровней, важно понять, какие проекты могут и должны вести регионы, где необходима поддержка из центра, какие проекты должны быть реализованы исключительно на федеральном уровне", — сказал премьер.

Он отметил, что необходимо сконцентрировать административные и финансовые ресурсы на важнейших направлениях.

"Учитывая практику составления трехлетних бюджетов нужно будет проработать соответствующие детальные планы, которые бы обеспечивали достижение контрольных точек. Общая координация по этому направлению будет у (первого вице-премьера — министра финансов) Антона Германовича Силуанова, который будет эти вопросы вести", — добавил Медведев.

Медведев провел в понедельник первое рабочее совещание с вице-премьерами в новом составе кабмина.

Новый кабмин был окончательно сформирован в пятницу. Медведев внес свои предложения по персоналиям, которые указами утвердил президент России Владимир Путин.

В совещании принимали участие первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Дмитрий Козак, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко, Юрий Трутнев.