Во ВЦИОМ рассказали об отношении россиян к вице-премьерам

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вице-премьер, курирующий соцблок, Татьяна Голикова и вице-премьер, отвечающий за вопросы строительства, Виталий Мутко стали лидером и антилидером по популярности среди россиян из назначенных премьер-министром Дмитрием Медведевым вице-премьеров, рассказал гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, ссылаясь на проведенные исследования.

Персональный состав нового российского кабинета министров стал известен в пятницу: Медведев озвучил предложения на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, позже глава государства подписал соответствующие указы. Вице-премьером, который будет курировать соцблок, назначена бывшая глава Счетной палаты Татьяна Голикова. Мутко, ранее являвшийся зампредом кабмина по вопросам спорта, был назначен вице-премьером РФ, в новой должности он будет заниматься вопросами строительства.

Интервью с Федоровым опубликовано в понедельник на сайте телеканала НТВ. Отвечая на вопрос ведущего Кирилла Позднякова, производились ли в последнее время замеры относительно тех людей, которые войдут в новый кабмин, Федоров сказал: "Да, замеры по ним уже есть".

"Есть условные лидеры и антилидеры. Если говорить о лидерах, то это Татьяна Голикова. Напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения. Затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств. И сегодня анонсирована как премьер по социальным вопросам. Она известна, она понятна и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан", — отметил социолог.

"Антилидер тоже есть — это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных", — подчеркнул Федоров.