Володин отметил важность сотрудничества парламентов России и Казахстана

МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Важно запустить механизм работы комиссии межпалатного сотрудничества парламентов России и Казахстана, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В понедельник в нижней палате российского парламента проходит встреча спикера Госдумы Вячеслава Володина с председателем Мажилиса (нижней палаты) парламента Казахстана с Нурланом Нигматулиным.

"Нам крайне важно запустить механизм работы нашей комиссии межпалатного сотрудничества между Госдумой и Мажилисом парламента Республики Казахстан, потому что считаем эту форму эффективной. Много есть вопросов, наша повестка становится все более и более обширной, исходя, в первую очередь, из сотрудничества в рамках регионов, которые сейчас набирают обороты. Конечно, мы должны думать и о гармонизации законодательства, и решать вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством", — сказал Володин в ходе встречи.

"Одним словом – это движение должно быть более динамичным. И самое главное – здесь есть обоюдное желание этому движению придать импульс и его ускорить", — добавил он.

Спикер Госдумы отметил, что это первый за последние десять лет официальный визит председателя Мажилиса парламента Казахстана в нижнюю палату парламента России, несмотря на то, что контакты между главами палат парламента носят постоянный характер.