Знакомые лица. Что новенького в новом правительстве

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости, Татьяна Меликян. В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев представил российскому президенту Владимиру Путину персональный состав кабинета министров. Ранее премьер очертил контуры нового правительства, которые глава государства уже утвердил. Вопрос с персоналиями решался дольше, обрастая прогнозами и слухами. В итоге почти все ключевые фигуры остались на своих местах. С местами распрощались 13 человек. О выбывших, прибывших и пересевших с место на место — в материале РИА Новости.

Кабинет министров ушел в отставку сразу после вступления Владимира Путина в должность президента — 7 мая. На следующий день Госдума утвердила кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. За его назначение высказались 374 депутата, против — 56. Таким образом, Медведев уже вошел в историю современной России как премьер, дольше всех отработавший на своем посту. В тот же день на консультациях с фракцией "Единая Россия" он озвучил предложения по назначению вице-премьеров. С кадровым составом министров определились не так оперативно. Но тему необходимо было закрыть до начала Петербургского экономического форума. "Мы с вами обсуждали практически все представленные вами кандидатуры, сегодня с утра еще по некоторым дискутировали", — заметил в начале встречи Путин. Однако публичное обсуждение продлилось не больше пяти минут. Первое совещание с новым составом правительства может состояться уже на следующей неделе.

Разделить, упразднить и переименовать

Сенсаций не ожидали, их и не произошло. Структура кабинета министров изменилась не существенно. В новом правительстве будет десять вице-премьеров. Появилась и новая должность "первого заместителя председателя правительства — министра финансов".

Число министерств увеличится до 22. Новое будет создано за счет раздела Минобрнауки на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство высшего образования и науки. Первое ведомство займется школами и средним профобразованием, а также вопросами "воспитания, опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан". Второе станет единым координирующим центром для вузов, научных центров, академических институтов. Словом, для всех сфер науки.

Кроме того, две правительственные структуры будут упразднены — правительственная комиссия по координации деятельности "открытого правительства" и Федеральное агентство научных организаций (ФАНО). Российские торгпредства за рубежом достанутся Минпромторгу. А новое название Минкомсвязи отныне — министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Медведев пояснил, что задача ведомства — реализовывать "ту самую цифровую повестку дня, которой занимается весь мир".

Впрочем, структура правительства не константа, она меняется, подстраиваясь под текущие задачи.

Первые и вторые после премьера

Главный бухгалтер страны и "карьерный финансист", как называл его Алексей Кудрин, Антон Силуанов стал единственным первым замом Медведева. Именно под него и создавалась единственная новая должность в правительстве.

В остальном состав вице-премьеров не столько обновился, сколько перетасовался. Так, из кресла в кресло пересел Виталий Мутко. Когда Медведев объявлял эту "интересную идею" по формированию кабмина на встрече с однопартийцами, в зале раздался хохот. Улыбался и сам премьер. Действительно, Мутко заслужил репутацию непотопляемого члена команды. В октябре 2016 года на фоне разгоравшегося допингового скандала с российскими спортсменами он лишился поста министра спорта, но стал вице-премьером. И теперь сохранит свой высокий пост, правда, курировать будет другую сферу — строительство. "Мы стараемся никогда не прогибаться под внешними обстоятельствами", — объяснил свой выбор Медведев.

Сохранит пост вице-премьера и Дмитрий Козак, курировавший в прошлом правительстве, в том числе, вопросы, связанные с новыми субъектами — Республикой Крым и Севастополем. В новом — займется промышленностью и энергетикой.

В команду вошла и отвечавшая предыдущие годы за социальный блок Ольга Голодец, теперь ее перекинули на культуру и спорт. Медведев, предлагая эту кандидатуру, заметил: "А почему нет? Вы считаете, что женщины к спорту неспособны?"

Пост вице-премьера также сохранил Юрий Трутнев, за которым в прошлом составе простирался весь Дальний Восток. Он единственный сохранил не только должность, но и сферу кураторства.

По принципу "новое — хорошо забытое старое" в правительство на пост вице-премьеров вернется возглавлявший когда-то Минсельхоз Алексей Гордеев. Он будет заниматься знакомой сферой — сельским хозяйством.

Среди "возвращенцев" и Татьяна Голикова, пять лет руководившая Счетной палатой. До этого она занимала пост министра здравоохранения и соцразвития в правительстве Виктора Зубкова. Учитывая разногласия между финансово-экономическим и социальными направлениями в правительстве, опытный финансист Голикова может стать консолидирующим звеном. На смену ей в Счетную палату придет Алексей Кудрин.

Среди новых лиц — Максим Акимов. Ранее занимавшему пост первого замглавы аппарата правительства Акимову предложено отвечать за транспорт, связь и цифровую экономику. До 2012 года он работал замом губернатора в родной для себя Калужской области.

Вице-премьером станет и руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко. Он займется законотворческой работой правительства и кадровыми вопросами.

Отставники добровольные и не очень

Из команды заместителей председателя правительства выбыл куратор транспортного блока, контролирующий работу Росавиации и Минтранса Аркадий Дворкович. Осенью 2017 года он фактически получил от президента выговор. "Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Может, вы перегружены слишком?" — публично обращался к нему Путин из-за ситуации вокруг авиаперевозчика "ВИМ-Авиа". Однако без работы он не останется — Дворкович выдвинут в совет директоров РЖД.

Не нашлось места Эдуарду Приходько (он руководил деятельностью управления по внешней политике) и Игорю Шувалову (отвечал за реализацию крупнейших проектов: саммит АТЭС во Владивостоке, Универсиада‑2013 в Казани, чемпионат мира по футболу — 2018).

Покинул кабмин и Дмитрий Рогозин, вице-премьер по вопросам ОПК в прежнем составе правительства. Его сменит замминистра обороны Юрий Борисов, отвечавший за организацию военно-технического обеспечения вооруженных сил (ВС). Рогозин может занять должность главы "Роскомоса", чье руководство он регулярно критиковал. И в таком случае глава госкорпорации Игорь Комаров, возможно, перейдет в "Ростех", сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Раздача портфелей

В составе команды министров сенсации также не произошло. Несмотря на все спекуляции в прессе, Сергей Лавров, возглавлявший министерство иностранных дел 14 лет, остается. Также сохраняет свой пост и министр обороны Сергей Шойгу. Никуда не уходит и глава другого силового ведомства — Владимир Колокольцев по-прежнему министр внутренних дел. А вот в МЧС перестановки.

Во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимир Пучков получил множество нареканий за работу спасателей и качество проверок пожарной безопасности. В новом правительстве это ведомство возглавит выходец из силовых структур Евгений Зиничев. В 2016 году он совсем недолго руководил Калининградской областью, однако из-за "семейных обстоятельств" попросился на другую работу. На смену ему в область тогда пришел самый молодой губернатор Антон Алиханов. К слову, о молодых.

Самый молодой министр в предыдущем правительстве останется самым молодым и в новом — Максим Орешкин сохранит за собой пост главы МЭР. А вот другой представитель молодого поколения — Николай Никифоров расстанется с портфелем. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Константин Носков, ранее занимавший должность руководителя Аналитического центра при правительстве России.

Открытый с полугодовым опережением Крымский мост не спас министра транспорта Максима Соколова. Не помог ему и достигнутый исторический показатель по состоянию федеральных трасс. Соколов отметился несколькими громкими провалами, среди которых массовая отмена пригородных электричек в 2015 году и банкротство авиакомпании "ВИМ-Авиа" в 2017‑м. За последнее Соколов получил дисциплинарное взыскание от президента. Минтранс возглавит Евгений Дитрих, работавший в этом ведомстве первым заместителем.

Высокие показатели (рекордные урожаи, превысившие достижения Советского Союза) не помогли удержаться в кресле министра и Александру Ткачеву. Новым главой Минсельхоза назначен Дмитрий Патрушев. Сын секретаря Совета безопасности, бывшего главы ФСБ Николая Патрушева работал председателем правления "Россельхозбанка", а также входил в совет директоров "Газпрома".

Не сохранил за собой пост и бывший глава Минприроды Сергей Донской. Прошедший год отметился для его ведомства серией скандалов: жители протестовали против мусорных полигонов, в Красноярске вводили режим "черного неба", а возле стен Госдумы голодали зоозащитники, требовавшие наконец принять закон о защите животных. И все это происходило в год, объявленный как раз Годом экологии. Однако Минприроды занимается не только экологией, но и природными ресурсами. Поэтому назначение Дмитрия Кобылкина, горного инженера-физика по профессии, выглядит логичным. Трудовую деятельность новый глава ведомства начал в геофизическом объединении "Шельф" в городе Геленджик. С 2000 года руководил разработкой Ханчейского месторождения и организацией нефтегазодобывающего производства.

С портфелем распрощался и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. В ходе Восточного экономического форума — 2017 Путин пригрозил дальневосточным чиновникам увольнением за продолжающийся отток населения. Однако этим проблемы сложного региона не ограничиваются. Пришедший на смену Галушке Александр Козлов прежде руководил Амурской областью. До этого он несколько лет возглавлял министерство ЖКХ региона, занимал пост мэра Благовещенска.

Изменения затронули и министерство по делам Северного Кавказа, одна из главных целей которого — контроль над финансовыми потоками. Как обстоят дела с коррупцией в регионе, красноречиво свидетельствует прошедшая недавно зачистка в Дагестане с арестами высокопоставленных чиновников. Теперь на место Льва Кузнецова назначен Сергей Чеботарев. Ранее он работал в управлении президента по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

Наконец, новое министерство высшего образования и науки возглавил руководитель ликвидированного Федерального агентства научных организаций (ФАНО) Михаил Котюков. То есть, все функции за собой он сохранил и приобрел новые. Фактически на своем месте осталась и Ольга Васильева, ставшая отныне министром просвещения.

Минимальные кадровые перестановки в кабинете министров можно объяснить тем, что глава государства работой предыдущего состава остался доволен. В декабре 2017 года Путин заявил, что правительство "сделало не только все возможное, но и более того", решив "все стоявшие перед экономикой страны вопросы".