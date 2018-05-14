Источник: Комаров в случае отставки может занять должностью в "Ростехе"

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

Спасибо за подписку

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Глава госкорпорации "Роскомос" Игорь Комаров в случае отставки может занять должностью в госкорпорации Ростех, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Обсуждается должность заместителя главы госкорпорации Ростех по развитию конверсионного направления, либо помощника главы госкорпорации", — сообщил РИА Новости источник.

Во вторник Комаров вместе с главами предприятий ракетно-космической отрасли примет участие в Сочи в заседании по тематике ОПК. Выступление самого Комарова на заседании не планируется.

Ранее ряд СМИ сообщил, что должность главы Роскомоса может занять бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин, который неоднократно критиковал менеджмент госкорпорации "Роскомос". Также в преддверии прошедшего Дня космонавтики Рогозин анонсировал проведение с июня новой очереди реформирования ракетно-космической отрасли с созданием отдельных холдингов.