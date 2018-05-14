Дворкович вновь вошел в совет директоров РЖД

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Аркадий Дворкович вновь выдвинут правительством в совет директоров Российских железных дорог, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Дворкович является председателем совета директоров компании, при этом в опубликованном документе кабмина его должность не указана. Премьер-министр Дмитрий Медведев на прошлой неделе огласил планы относительно своих замов. При этом, озвучивая кандидатов в вице-премьеры, Дворковича не назвал.

В совет директоров также выдвинуты три новых лица — глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев, заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин и главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский.

В апреле Дворкович сообщил журналистам, что состав совета директоров РЖД изменится незначительно: в него может войти глава Россельхозбанка (РСХБ) Дмитрий Патрушев, а покинуть — бывший предправления немецкой Deutsche Bahn Хартмут Медорн, который в этот раз правительством выдвинут не был. Также не выдвинуты — замминистра экономического развития Станислав Воскресенский и независимый директор Василий Сидоров.

Совет директоров РЖД в настоящее время состоит из 13 человек. Кресла в нем занимают: Дворкович, Медорн, гендиректор РЖД Олег Белозеров, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, экс-глава Счетной палаты Сергей Степашин, замглавы Минфина Андрей Иванов, владелец группы ЕСН Григорий Березкин, глава совета директоров Русской холдинговой компании Александр Рязанов, гендиректор Агентства по рекапитализации инфраструктурных и долгосрочных активов Василий Сидоров, глава совета директоров группы "Каскол" Сергей Недорослев, экс-замглавы МЭР и ныне врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский, замминистра транспорта РФ Алан Лушников, гендиректор "Росагролизинга" Валерий Назаров.

Государству принадлежит 100% акций РЖД. Совет директоров инфраструктурной монополии назначается распоряжением правительства.