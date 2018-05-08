СР не будет предлагать кандидатуры на посты министров в новом правительстве

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия" не будет предлагать кандидатуры на посты глав министерств в новом составе правительства, так как политика будущего кабмина не совпадает с программой партии, заявил РИА Новости первый зампред фракции Михаил Емельянов.

"Что касается министров, мы считаем бесполезно предлагать состав кабинета (министров), потому что совершенно очевидна будущая политика кабинета, которая абсолютно не совпадает с нашими программными установками. Поэтому предлагать своих людей туда бессмысленно", — сказал Емельянов.

Он также сообщил, что кандидатуру на пост председателя Счетной палаты, которую возглавляла Татьяна Голикова, должен будет предложить президент РФ, поэтому возможные кандидатуры на этот пост в Госдуме не обсуждались.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Дмитрий Медведев на встрече с фракцией "Единая Россия" в Госдуме сообщил, что первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов, вице-премьерами — Татьяна Голикова, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Юрий Борисов, Ольга Голодец и Максим Акимов, руководителем аппарата — Константин Чуйченко, который сейчас возглавляет контрольное управление президента РФ. Источник во фракции ЕР сообщил РИА Новости, что Медведев на встрече с депутатами-единороссами не назвал кандидатов на министерские посты.