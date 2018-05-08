Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры в новое правительство

Дмитрий Медведев, Виталий Мутко и Антон Силуанов перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным. 6 мая 2018

Дмитрий Медведев, Виталий Мутко и Антон Силуанов перед началом встречи с президентом Владимиром Путиным. 6 мая 2018

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра России, озвучил на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России" свои предложения по руководящему составу кабинета министров.

В частности, Антон Силуанов в новом правительстве станет курировать весь экономический блок, сохранив должность министра финансов, сообщил РИА Новости источник в кабинете министров. Этот пост занимал Игорь Шувалов, в его ведении были такие вопросы, как бюджет, налоги и неналоговые платежи, госзакупки, безопасность дорожного движения, внешняя торговля, малое и среднее предпринимательство, жилищная и миграционная политика.

Своими заместителями, помимо Силуанова, Медведев предложил назначить Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.

Нынешний замминистра обороны Юрий Борисов предложен на должность зампреда правительства по вопросам ОПК. В прошлом кабинете министров этот пост занимал Дмитрий Рогозин.

Голикова сейчас занимает должность председателя Счетной палаты, а до этого была министром здравоохранения и соцразвития. Сейчас ей предложен пост вице-премьера, курирующего вопросы здравоохранения и социальной политики.

Голодец, по словам Медведева, могла бы курировать "вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке".

Козаку предложили новую сферу деятельности — промышленность и энергетика. До этого их курировал Аркадий Дворкович.

Виталий Мутко, как планируется, будет заниматься строительством и региональной политике.

Акимову, как уточнил Медведев, предстоит заниматься вопросами, которые касаются "развития транспорта, связи, цифровой экономики".

Бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев получил предложение занять должность вице-премьера, курирующего аграрный комплекс. Он ранее уже занимал одновременно пост министра и вице-премьера.

Как уточнил источник РИА Новости, Юрий Трутнев продолжит работу в новом правительстве на нынешней позиции. "Юрий Трутнев сохраняет свое место вице-премьера. Дмитрий Медведев не упомянул его на встрече с фракцией "Единая Россия", поскольку помимо этой должности он занимает пост полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе", — пояснил собеседник агентства.

При этом Медведев на встрече с депутатами-единороссами кандидатов на министерские посты не озвучил.

"Были названы предложения по вице-премьерам и руководителю аппарата правительства. Что касается министров, он предложил сначала дождаться его утверждения в должности премьера", — рассказал источник.

"Мы еще сможем с вами обсудить и вопросы о назначении тех министров, кандидатуры которых в соответствии с конституцией я должен буду в случае получения согласия от председателя Госдумы представить президенту вместе со структурой правительства", — процитировал он слова Медведева.

В понедельник прошла инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок, после чего правительство подало в отставку. Тогда же глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева, который возглавлял кабинет министров весь предыдущий срок, на должность премьер-министра.