Медведев назвал кандидатов в вице-премьеры в новое правительство

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Дмитрий Медведев, кандидатуру которого президент Владимир Путин выдвинул на пост премьер-министра России, озвучил на встрече с депутатами Госдумы от "Единой России" свои предложения по руководящему составу кабинета министров.
Своими заместителями, помимо Силуанова, Медведев предложил назначить Татьяну Голикову, Алексея Гордеева, Дмитрия Козака, Виталия Мутко, Юрия Борисова, Ольгу Голодец и Максима Акимова.
Нынешний замминистра обороны Юрий Борисов предложен на должность зампреда правительства по вопросам ОПК. В прошлом кабинете министров этот пост занимал Дмитрий Рогозин.
Голодец, по словам Медведева, могла бы курировать "вопросы культуры, вопросы, связанные с организацией работы на спортивном треке".
Козаку предложили новую сферу деятельности — промышленность и энергетика. До этого их курировал Аркадий Дворкович.
Акимову, как уточнил Медведев, предстоит заниматься вопросами, которые касаются "развития транспорта, связи, цифровой экономики".
Бывший министр сельского хозяйства, экс-губернатор Воронежской области Алексей Гордеев получил предложение занять должность вице-премьера, курирующего аграрный комплекс. Он ранее уже занимал одновременно пост министра и вице-премьера.
При этом Медведев на встрече с депутатами-единороссами кандидатов на министерские посты не озвучил.
"Были названы предложения по вице-премьерам и руководителю аппарата правительства. Что касается министров, он предложил сначала дождаться его утверждения в должности премьера", — рассказал источник.
В понедельник прошла инаугурация Владимира Путина на новый президентский срок, после чего правительство подало в отставку. Тогда же глава государства внес в Госдуму кандидатуру Медведева, который возглавлял кабинет министров весь предыдущий срок, на должность премьер-министра.