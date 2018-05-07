В КПРФ отказались поддержать кандидатуру Медведева на пост премьера

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. КПРФ не будет поддерживать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра России, сообщил в понедельник журналистам зампред фракции Николай Коломейцев.
На вопрос, поддержит ли фракция кандидатуру Медведева на пост председателя правительства, Коломейцев ответил отрицательно.
"Нет, мы за две недели решение не меняем", — сказал Коломейцев, напомнив о негативном отзыве коммунистов о докладе Медведева по итогам шести лет работы правительства.
"К работе правительства прошлого состава у нас претензий достаточно много, это известно, потому что при отчете правительства, которое относительно недавно было в Госдуме, наша фракция и лидер фракции Геннадий Андреевич Зюганов оценили работу правительства весьма критично", — напомнил политик.
Госдума рассмотрит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост председателя правительства на пленарном заседании 8 мая, сообщили в понедельник в пресс-службе ГД.