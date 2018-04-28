В Кремле обсудили новые меры по борьбе с коррупцией

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президиум Совета по противодействию коррупции обсудил формирование перечня подлежащих антикоррупционному контролю организаций, сообщается на сайте Кремля.

"Под председательством руководителя администрации президента Антона Вайно состоялось очередное заседание президиума Совета по противодействию коррупции… По результатам состоявшегося обсуждения Минтруду России поручено проработать вопрос законодательного определения перечня организаций, для которых принятие мер по противодействию коррупции обязательно, а также расширения перечня таких мер в отношении организаций, выполняющих публичные функции либо использующих бюджетные средства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что генпрокурор РФ Юрий Чайка и замглавы ФАС Андрей Цариковский представили данные о состоянии противодействия коррупции в рамках закупок для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, на заседании было условлено продолжить работу по предупреждению, выявлению и устранению коррупции при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Сообщается, что начальник управления президента по вопросам противодействия коррупции Андрей Чоботов также проинформировал участников заседания о разработке проекта Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы.