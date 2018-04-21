В Совфеде оценили доклад Госдепа о нарушениях и коррупции на Украине

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Права человека на Украине нарушаются давно, США запоздали с подобными выводами. Такое мнение в беседе с RT выразил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя представленный доклад Госдепартамента.

"Вызывает удивление, что они заметили это только сейчас. Нарушение прав человека было ещё во времена, когда Крым находился в составе Украины… Что касается коррупции, то её видно невооружённым глазом", — отметил сенатор.

Цеков отметил, что документ Госдепа вряд ли повлияет на отношения Вашингтона и Киева.

"Американцы действуют по следующему принципу: Порошенко — проходимец, его окружение — такое же, но это наши проходимцы, наши союзники. Поэтому я считаю, что никаких серьёзных последствий данный доклад иметь не будет", — заключил сенатор.

Ранее Госдепартамент США доклад о состоянии прав человека в мире в 2017 году. Киев обвинили в цензуре и коррупции, а также в неспособности пресечь преступления против журналистов, нацменьшинств и представителей сексуальных меньшинств.

Авторы доклада обратили внимание на незаконные убийства и политически мотивированные исчезновения людей, связанные с событиями в Донбассе, пытки и произвольные аресты и задержания.

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