Совфед разработал проект о согласии прокурора для заключения под стражу

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству разработал законопроект, предусматривающий, в частности, необходимость дачи прокурорами согласия для заключения под стражу, сообщил РИА Новости глава комитета Андрей Клишас.

"Нашим комитетом совместно с представителями правоохранительных органов и учреждений науки разработан проект федерального закона, направленный на повышение роли прокуратуры в расследовании уголовных дел", — сказал сенатор.

Он уточнил, что речь идет о необходимости дачи прокурором согласия на заключение под стражу, а также о возможности прокуратурам самостоятельно обращаться в суд за отменой или изменением меры пресечения.

"Мы предпримем все необходимые усилия для скорейшего согласования законопроекта с федеральными органами исполнительной власти и профильными комитетами Государственной Думы", — добавил Клишас.