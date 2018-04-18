Совет Федерации одобрил закон о блокировке денег распространителей ОМУ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон, который предусматривает блокирование денежных средств или другого имущества лиц, подозреваемых в причастности к распространению оружия массового уничтожения.

Эти меры позволят обеспечить соблюдение требований принятых резолюций Совета безопасности ООН по КНДР и Ирану, а также возможных будущих резолюций.

Закон направлен на установление правового механизма противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения и приведение закона о противодействии легализации преступных доходов в соответствие с международными стандартами в данной сфере.

Документ предусматривает замораживание (блокирование) денежных средств или другого имущества лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения. При этом предусматривается обязательный контроль операций с денежными средствами или другим имуществом в случае, если хотя бы одной из сторон является такое лицо или лица, находящиеся под их контролем, либо действующие от их имени или по указанию.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или другим имуществом, будут вправе приостанавливать такую операцию на пять рабочих дней с одновременным представлением такой информации в Росфинмониторинг.

Порядок формирования Росфинмониторингом перечня организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, и его доведение до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или другим имуществом, будет устанавливаться правительством России.

Организации и физические лица будут включаться в такой перечень на основании составляемых Совбезом ООН перечней организаций и физических лиц, связанных с распространением оружия массового уничтожения.