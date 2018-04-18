Трутнев пообещал приезжать в ДФО, даже если его назначат на новую должность

ВЛАДИВОСТОК, 18 апр — РИА Новости. Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что при любом назначении после инаугурации президента будет приезжать на Дальний Восток.
Голосование на выборах президента России прошло 18 марта. Явка избирателей составила 67,54%. Действующий президент РФ Владимир Путин одержал победу с результатом 76,69% голосов, за него, согласно итоговым данным ЦИК, проголосовали более 56,4 миллиона избирателей. Инаугурация президента пройдет 7 мая, после нее действующее правительство уйдет в отставку.