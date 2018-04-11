Володин встретился в Петербурге с парламентариями Белоруссии и Молдавии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин накануне заседания парламентской ассамблеи ОДКБ в Петербурге обсудил межпарламентское взаимодействие с председателем палаты представителей Белоруссии Владимиром Андрейченко и председателем Партии социалистов Молдавии Зинаидой Гречаный.

Делегация Государственной думы во главе с Володиным ранее прибыла в Петербург для участия в мероприятиях парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности.

"Сегодня Вячеслав Володин встретился с председателем палаты представителей национального собрания республики Беларусь Владимиром Андрейченко", — сообщили журналистам в пресс-службе Госдумы.

"Также состоялась рабочая встреча Вячеслава Володина с председателем Партии социалистов, руководителем фракции социалистической партии в парламенте республики Молдова Зинаидой Гречаный, участвующей в работе форума "Евразийская экономическая перспектива" в Санкт-Петербурге", — добавили в пресс-службе.

На встречах обсуждались вопросы межпарламентского взаимодействия.