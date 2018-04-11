Героизация нацизма в угоду политике безнравственна, заявила Матвиенко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает безнравственной героизацию нацизма в угоду политической конъюнктуре, необходимо ставить мощный заслон попыткам искажения, фальсификации истории.
Она подчеркнула, что недопустимо, когда пособников нацизма пытаются представить героями, а истинных борцов с фашизмом пытаются очернить. "В целом ряде стран вновь поднимает голову нацизм, проходят факельные шествия. Об этом нельзя молчать", — подчеркнула спикер.
Перед телемостом парламентариев двух стран состоялся показ фильма "Собибор". Картина Константина Хабенского выйдет в российский прокат 3 мая, а мировая премьера картины запланирована на 23 апреля. Сюжет повествует о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский, которого сыграл Хабенский.
"Тем ответственнее наша миссия, тем важнее создание таких фильмов, которые не позволяют забыть страшные страницы истории. Наши народы сближает и скорбь по павшим в ходе Второй мировой войны, и радость великой Победы", — отметила Матвиенко.
Договоренность о проведении совместного просмотра фильма и последующего обсуждения в формате видеомоста была достигнута в прошлом году в ходе встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя кнессета Израиля Юлия Эдельштейна.