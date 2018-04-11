Героизация нацизма в угоду политике безнравственна, заявила Матвиенко

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает безнравственной героизацию нацизма в угоду политической конъюнктуре, необходимо ставить мощный заслон попыткам искажения, фальсификации истории.

"Попытки в угоду конъюнктуре и политическим интересам героизировать нацизм — безнравственны, нужно создавать произведения о событиях Второй мировой войны, которые станут мощной преградой на пути искажения, фальсификации истории", — сказала Матвиенко в среду в ходе телемоста между Советом Федерации и кнессетом Израиля.

Она подчеркнула, что недопустимо, когда пособников нацизма пытаются представить героями, а истинных борцов с фашизмом пытаются очернить. "В целом ряде стран вновь поднимает голову нацизм, проходят факельные шествия. Об этом нельзя молчать", — подчеркнула спикер.

Она отметила, что о событиях Второй мировой войны, о преступлениях фашизма нельзя забывать, исторические факты о том времени должны быть изложены и в учебниках истории.

Перед телемостом парламентариев двух стран состоялся показ фильма "Собибор". Картина Константина Хабенского выйдет в российский прокат 3 мая, а мировая премьера картины запланирована на 23 апреля. Сюжет повествует о единственном успешном восстании в нацистском лагере смерти за всю истории Второй мировой войны. Его возглавил советский офицер Александр Печерский, которого сыграл Хабенский.

"В страшные годы войны наши народы сражались с фашизмом и сейчас мы противостоим многочисленным попыткам фальсификации истории, пересмотра итогов Второй мировой войны. Становится все меньше непосредственных свидетелей тех событий, сложнее сохранить и передать объективную картину прошлого следующим поколениям", — сказала Матвиенко.

"Тем ответственнее наша миссия, тем важнее создание таких фильмов, которые не позволяют забыть страшные страницы истории. Наши народы сближает и скорбь по павшим в ходе Второй мировой войны, и радость великой Победы", — отметила Матвиенко.

По ее словам, "то, что происходит в мире с международным терроризмом – это в другом обличье проявление нацизма, попытка заявить о превосходстве одной нации над другой".

Договоренность о проведении совместного просмотра фильма и последующего обсуждения в формате видеомоста была достигнута в прошлом году в ходе встречи спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и председателя кнессета Израиля Юлия Эдельштейна.