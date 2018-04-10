МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 11 апреля примет верительные грамоты у 17 послов иностранных государств, в том числе Австрии, Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии, сообщила пресс-служба Кремля.

"Одиннадцатого апреля 2018 года президент Российской Федерации Владимир Путин примет верительные грамоты у послов иностранных государств. Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца", — говорится в сообщении.

Отмечается, что верительные грамоты президенту вручат 17 вновь прибывших послов — из Нигерии, Иордании, Ганы, Южной Кореи, Египта, Саудовской Аравии, Гамбии, Австрии, ОАЭ, Сальвадора, Республики Конго, Кубы, Вьетнама, Черногории, Италии, Кот-д'Ивуара и Бенина.