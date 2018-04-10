Почти единогласно: Тулеева избрали спикером парламента Кузбасса

МОСКВА/КЕМЕРОВО, 10 апр — РИА Новости. Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев во вторник на внеочередной сессии был избран советом народных депутатов на должность председателя парламента Кузбасса.

Тулеев, руководивший Кемеровской областью более 20 лет, подал в отставку с поста главы Кемеровской области после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал указ о досрочном прекращении полномочий бывшего губернатора, временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Сергей Цивилев.

Свободное место



Практически сразу после отставки Тулеева в анонимных Telegram-каналах и СМИ появилась информация, что Тулеев может занять место председателя облсовета, последние выборы в который прошли в 2013 году. Тулеев тогда возглавлял список по единому избирательному округу от регионального отделения партии "Единая Россия" и по итогам голосования получил депутатский мандат, однако отказался от него и продолжил работать на посту губернатора. После распределения мандатов состав облсовета был укомплектован и приступил к работе.

В 2016 году член парламента Кузбасса Ван Вай-Чен досрочно сложил депутатские полномочия, его мандат оказался вакантным, однако в едином партийном списке единороссов на тот момент остался только губернатор. После ухода в отставку Тулеев получил право занять свободное место в облсовете.

Глава фракции ЛДПР в кемеровском облсовете Игорь Украинцев заявлял, что экс-губернатор Тулеев "с политического поля Кузбасса никуда не уйдет".

"Он займет какую-то другую роль, не менее важную для Кемеровской области… Депутатский мандат, я вас уверяю, это не предел. Я уверен, что Аман Гумирович либо внутри совета народных депутатов займет серьезную должность и роль, либо такой сценарий, который вы озвучивали (должность члена Совета Федерации — ред.)", — объяснял эксперт.

Будет полезен региону



В четверг, 5 апреля, группа депутатов Государственной Думы от Кемеровской области обратилась к врио главы региона Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение экс-губернатора Тулеева на пост спикера областного совета депутатов.

"Мы, депутаты Государственной Думы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Гумировича Тулеева на пост председателя совета народных депутатов Кемеровской области", – говорилось в официальном обращении, размещенном на странице депутата Госдумы Антона Горелкина в социальной сети "ВКонтакте".

"Уверены, что его многолетний опыт работы, в том числе в законодательной власти, общепризнанный авторитет мудрого политика, доскональное знание особенностей области, умение принимать нестандартные грамотные решения в сложных ситуациях, будут и в дальнейшем полезны нашему региону", – отмечали депутаты.

Помимо Горелкина под обращением подписались депутаты Госдумы от партии "Единая Россия" Евгений Косяненко, Александр Максимов, Татьяна Алексеева, Дмитрий Исламов, Владимир Мельник, Александр Фокин и Павел Федяев.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не собираются вмешиваться в ситуацию с выдвижением экс-губернатора Амана Тулеева в спикеры совета народных депутатов Кемеровской области. "Это прерогатива регионального парламента", — сказал Песков.

В понедельник, 9 апреля, глава совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын заявил, что в досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать Тулеева главой облсовета. "Сегодняшний состав областного совета — это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 миллион 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер", — сказал Синицын РИА Новости.

Почти единогласно



Внеочередную сессию Совета народных депутатов Кемеровской области, на которой должны были рассмотреть досрочную отставку Синицына и выбрать нового руководителя регионального парламента, назначили уже на 10 апреля. К началу сессии, когда, в частности, в зал стали пускать журналистов, Тулеев уже занимал место в президиуме.

Бывший губернатор Кемеровской области заявил, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" свою совесть чистой перед богом, так как он сделал все, что мог. Он также заявил, что проверки начались только после личного распоряжения президента РФ, причем во всех местах массового пребывания людей.

"У меня совесть перед богом чиста, это самое главное", — сказал Тулеев, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел "ни дня ни ночи покоя" и отдавал ей все силы.

Ровно через час после начала внеочередной сессии совет народных депутатов Кемеровской области почти единогласно выбрал Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса.

"В бюллетень для тайного голосования была внесена кандидатура Амана Тулеева. Число действительных бюллетеней 39, из них "за" 38, один "против". По итогам тайного голосования председателем областного совета избран Тулеев Аман Гумирович", — зачитала протокол депутат Валентина Иванченко, возглавившая счетную комиссию.

Работать на созидание



Перед избранием на пост спикера областного парламента Тулеев пообещал, что распрей между исполнительной и законодательной ветвями власти в регионе не будет.

"Говорят, что, вот, могут начаться распри между исполнительной и законодательной властью. Но это исключено, потому что я 21 год губернатор и знаю, что это такое. Представить это невозможно. Задача только одна — поддерживать исполнительную власть, работать на созидание, на благо родины. Если мы принимаем законы, они должны быть продуманными, и мы должны знать, что завтра этот закон ляжет на плечи наших граждан. Главная задача — работать на людей. В случае избрания гарантирую — я отслужу", — сказал Тулеев.

Он сказал, что после отставки с поста главы региона несколько раз встречался с врио губенатора Сергеем Цивилевым и считает его профессионалом.

"Я с ним встречался несколько раз. Во-первых, человек умный и думающий. Во-вторых, хорошо разбирается в угольной, металлургической отрасли, машиностроении. Человек — профессионал. При встречах я ему высказал, в каком бы направлении я бы вел дальше область. Он должен знать, к чему он должен привести Кузбасс через 10-15 лет. Я высказал все свои мысли, соображения", — сказал он.

Тулеев обратил внимание на то, что передал Кузбасс врио губернатора Сергею Цивилеву "в прекрасном, рабочем состоянии". "Мы вышли среди 80 регионов России на четвертое место по налоговым доходам. Не только уголь. Тут все — металлургия, машиностроение, химия, малый бизнес, обрабатывающая промышленность", — подчеркнул он.

Подтолкнуло окружение



Политолог Александр Чернявский высказал мнение о том, что Тулеев забыл главный принцип политики — уходить красиво, и не исключил, что к решению остаться во власти его подтолкнуло окружение из-за боязни потерять преференции. Эксперт отметил, что и после отставки с поста губернатора Тулеев остался бы тяжеловесом, с мнением которого будут считаться областные элиты.

"Не уверен, что решение Тулеева остаться в Кемеровской власти, является оптимальным. Не исключено, что к такому шагу Тулеева подтолкнуло его окружение, которое боится после его отставки потерять свои посты и преференции. Но с учетом известных проблем со здоровьем и трагического контекста, в котором произошло расставание Тулеева с губернаторским креслом, лучше бы ему было найти себе другую нишу в общественно-политической жизни. Полагаю, что и Кремль, и простые кемеровчане не в восторге от такого камбэка. "Уходя — уходи", — этот принцип придумали не зря. А во власти искусство вовремя уйти вообще очень ценно", — сказал Чернявский РИА Новости.

Доктор исторических наук, профессор кафедры истории России института истории, государственного управления и международных отношений Кемеровского госуниверситета Александр Коновалов напомнил, что после отставки Тулеева автоматически стал вакантным пост члена Совета Федерации от органа исполнительной власти региона.

"Я не исключаю, что Тулеев может воспользоваться этим статусом, тем более в Совете Федерации много возрастных сенаторов, и Тулеев будет там органично смотреться. Тулеев — человек мудрый, прекрасно понимает, что кандидатура Цивилева согласована с президентом и является его креатурой, поэтому уж точно никакие инициативы руководителя области он блокировать не будет", — отметил политолог.

Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область он возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.