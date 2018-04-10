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Политика

Тулеев заявил, что отдавал работе все силы и его совесть чиста

Сюжет:
Отставка губернатора Кемеровской области (54)
08:1110.04.2018
(обновлено: 08:42 10.04.2018)
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© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкАман Тулеев. Архивное фотоАман Тулеев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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НОВОСИБИРСК, 10 апр — РИА Новости. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который во вторник занял пост спикера областного парламента, заявил, что считает после произошедшей трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" свою совесть чистой перед богом, так как он сделал все, что мог.

Цветы и воздушные шары в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре Зимняя вишня в Кемерово. 29 марта 2018
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Большинство россиян ждет публикации причин пожара в Кемерово, показал опрос

"Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам! Знаю, сейчас после выборов (спикера) будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться (о проверках)", — сказал Тулеев, выступая в парламенте.

Он отметил, что проверки начались только после личного распоряжения президента РФ, причем во всех местах массового пребывания людей.

"У меня совесть перед богом чиста, это самое главное", — сказал Тулеев, отметив, что в течение всей своей работы на посту главы региона он не имел "ни дня ни ночи покоя" и отдавал ей все силы.

"Следующая грязь польется, что много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать (со счетов), это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно", — считает он.

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Сделал все, что мог – губернатор Кемеровской области Тулеев заявил об отставке

С октября 2016 года пост спикера облсовета занимал Алексей Синицын. Ранее он подал заявление о досрочном сложении полномочий, чтобы депутаты смогли проголосовать за Тулеева, которому после отставки 1 апреля был передан вакантный мандат в кузбасском парламенте. Депутаты поддержали заявление Синицына и выдвинули на эту должность Тулеева.

Руководивший Кемеровской областью более 20 лет Аман Тулеев подал в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", где погибли 64 человека, большинство из которых дети. Позже он получил вакантный мандат депутата областного совета. Группа депутатов Государственной Думы от Кузбасса обратилась к врио главы региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева на пост спикера областного совета депутатов. Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии во вторник почти единогласно выбрал Тулеева на должность председателя парламента Кузбасса,

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Политика
Комментарии
17 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Александр Волков
Люди из Кемерово, скажите он у вас что по воде умеет ходить?
08:22
10.04.2018
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Юрий Холодный
Совесть чиста перед богом...слов нет, каким богом? Какая совесть? Путин, Путин ничего у тебя не меняется. Все одно и тоже, жалко людей и РФ, кругом этот цирк беспредела и бардака...
08:24
10.04.2018
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