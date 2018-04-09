МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил упразднить должность президента страны, возложив соответствующие полномочия на Государственный совет, членов которого следует избирать каждый год в апреле.
Политик отметил, что в этом случае граждане будут избирать только депутатов государственной Думы. Он привел пример, предложив избирать мэра на заседании городской думы путем тайного голосования "за пять минут".
Как ранее заявлял Жириновский, о своих идеях по смене главы государства на коллективный управленческий орган он рассказал Владимиру Путину на встрече последнего с кандидатами в президенты после выборов 18 марта. Тогда лидер ЛДПР сообщил, что глава государства ничего не ответил на его предложение, но выразил надежду, что, "может быть, какие-нибудь изменения и произойдут".