Жириновский посоветовал Путину и Трампу "переговорить с глазу на глаз"

БАРНАУЛ, 8 апр — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп должны в ближайшее время встретиться и объясниться, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, данная встреча необходима после того, как в минувшую пятницу США ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных российских чиновников.

"Встреча Путина и Трампа необходима, и в ближайшее время она произойдет. Но необходимо выгнать всех дипломатов и переводчиков и переговорить с глазу на глаз. Путин должен спросить у американского лидера: "Чего ты хочешь, Доня?" — заявил Жириновский.