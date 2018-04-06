Явлинский опроверг свое заявление об отказе участвовать в следующих выборах

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Один из сооснователей партии "Яблоко", экс-кандидат в президенты России Григорий Явлинский опроверг своё заявление об отказе участвовать в следующих выборах президента России, пояснив, что исчерпал все свои возможности по смене имиджа, а не по участию в предвыборной гонке.

Чуть ранее на бюро партии Явлинский заявил, что исчерпал свои возможности, и призвал партию готовить нового кандидата к следующим президентским выборам.

Он призвал партию искать новых людей.

Позднее в заключительном слове Явлинский заявил, что исчерпал все свои возможности относительно своего имиджа.

"Я говорил об исчерпанности моих возможностей… только я не договорил до конца, я имел в виду, что я исчерпал свои возможности по отращиванию бороды, по изменению своего имиджа. Вот во внешности ничего нового сделать не могу, во всех остальных смыслах, я об исчерпанности возможностей пока не говорил. Правда, я говорил, что нужны новые кандидаты в президенты, я хотел с ними помериться силой. Вот, о чем я хотел сказать", — сказал Явлинский.