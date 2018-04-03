Депутат: СР может вновь внести законопроект о прямых выборах мэров в России

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах мэра города Омска. Архивное фото

Мужчина выходит из кабинки во время голосования на выборах мэра города Омска. Архивное фото

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Фракция "Справедливой России" может внести законопроект о прямых выборах мэров в российских регионах, так как считает, что подчинение одной власти другой имеет негативные последствия, заявил РИА Новости зампред комитета Михаил Емельянов ("СР").

Законодательное собрание Свердловской области во вторник приняло в трех чтениях законопроект об отмене прямых выборов главы Екатеринбурга. Законопроект предполагает, что главу Екатеринбурга будут выбирать депутаты городской думы из числа кандидатов, предложенных спецкомиссией. Это предложение внес губернатор региона Евгений Куйвашев.

Емельянов пояснил, что эта модель предусмотрена законом о местном самоуправлении. Однако, по его мнению, в городе все-таки должно быть разделение властей.

"Мэр должен быть мэром, а председатель думы — председателем думы. Последствия — то, что исполнительной власть в значительной степени подчиняет себе представительную власть. Такое было в начале 90-х годов. Ничего хорошего из этого не вышло, — сказал Емельянов. — Конечно, нужно менять закон, чтобы мэр избирался прямым голосованием. А депутаты из своего состава избирали председателя думы. Тогда будет работать разделение властей на местном уровне. Мы неоднократно вносили подобные законопроекты. Посмотрим на развитие ситуации. Может быть, внесём и ещё раз".

Он подчеркнул, что фракция "Справедливой России" всегда выступала за прямые выборы мэров.

"Но надо сказать следующее, что пример Екатеринбурга был скорее исключением, чем общим правилом. Практически везде уже мэров избирают, глав администраций избирают представительные органы. И Екатеринбург был одним из последних бастионов, где держались прямые выборы мэра. Поэтому здесь возвращение к норме и ликвидация исключения, нежели установление нового правила. Но фракция "Справедливая Россия" последовательно выступает за прямые выборы мэра. Мы выражаем сожаление из-за этого", — добавил собеседник агентства.