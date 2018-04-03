В СФ определили десять направлений вмешательства в российский суверенитет

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ определила десять направлений вмешательства извне в электоральный суверенитет России, заявил глава комиссии Андрей Климов на ее заседании во вторник.

По его словам, речь идет "о соцопросах, как граждане относятся к руководству страны, региона, проводимых за счет иностранного финансирования". "Такие факты есть, они зафиксированы", — подчеркнул сенатор.

Также, по его словам, это попытки навязать кандидатов в президенты РФ, в том числе тех, которые не могут быть зарегистрированы по действующему законодательству.

"Вещание на языках народов РФ на территорию нашей страны, содержащие открытую пропаганду с целью повлиять на участие граждан в выборах", — привел пример Климов. Он подчеркнул, что подобные факты отмечались даже в "день тишины" 17 марта.

Воспрепятствование для участия в голосовании российским гражданам на Украине также является влиянием на электоральный суверенитет России, подчеркнул законодатель. По его словам, речь идет о 72 тысячах граждан РФ.

К вмешательству извне на избирательные процессы России можно отнести и кибератаки на информационные ресурсы ЦИК, финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса, необязательно кандидатов, добавил парламентарий.

Кроме того, он отметил распространение агитационных, пропагандистских материалов против ведущего кандидата на прошедших выборов в РФ. Кроме того отмечались недостоверные, негативные публикации в зарубежных СМИ и соцсетях с целью дискредитировать проводимую действующим главой государства политику, высказывалась поддержка возможным протестным акциям.

"Заявление о непризнании итогов выборов в двух российских субъектах РФ — в Крыму и Севастополе — также является попыткой повлиять извне на избирательную кампанию", — подчеркнул Климов.

Он также напомнил о моделировании особых ситуаций за рубежом перед выборами с целью стимулировать раскол в российском обществе, в политической и деловой элите. В качестве примера Климов привел публикацию "кремлевского списка" в США, раздувание спортивных скандалов, "дело Скрипаля" в Великобритании.