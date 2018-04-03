В СФ определили десять направлений вмешательства в российский суверенитет

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ определила десять направлений вмешательства извне в электоральный суверенитет России, заявил глава комиссии Андрей Климов на ее заседании во вторник.
Также, по его словам, это попытки навязать кандидатов в президенты РФ, в том числе тех, которые не могут быть зарегистрированы по действующему законодательству.
"Вещание на языках народов РФ на территорию нашей страны, содержащие открытую пропаганду с целью повлиять на участие граждан в выборах", — привел пример Климов. Он подчеркнул, что подобные факты отмечались даже в "день тишины" 17 марта.
Воспрепятствование для участия в голосовании российским гражданам на Украине также является влиянием на электоральный суверенитет России, подчеркнул законодатель. По его словам, речь идет о 72 тысячах граждан РФ.
К вмешательству извне на избирательные процессы России можно отнести и кибератаки на информационные ресурсы ЦИК, финансирование из-за рубежа активных участников избирательного процесса, необязательно кандидатов, добавил парламентарий.
"Заявление о непризнании итогов выборов в двух российских субъектах РФ — в Крыму и Севастополе — также является попыткой повлиять извне на избирательную кампанию", — подчеркнул Климов.
Он также напомнил о моделировании особых ситуаций за рубежом перед выборами с целью стимулировать раскол в российском обществе, в политической и деловой элите. В качестве примера Климов привел публикацию "кремлевского списка" в США, раздувание спортивных скандалов, "дело Скрипаля" в Великобритании.