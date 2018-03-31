Зюганов призвал удвоить состав КПРФ

РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 31 мар — РИА Новости. Лидер фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов на пленуме партии заявил, что численный состав партии необходимо удвоить.

"Тысячи людей за время (избирательной) кампании заявили о своём желании вступить в ряды компартии… Нам надо удвоить численный состав нашей партии", — сказал Зюганов собравшимся. Он добавил, что накопленный опыт партии должен быть востребован.

Четвертый совместный мартовский пленум ЦК и ЦКРК КПРФ проходит в субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" в Московской области.

Перед участниками пленума выступил первый зампред ЦК КПРФ Иван Мельников и бывший кандидат в президенты РФ Павел Грудинин.

На пленуме состоялось вручение партийных билетов вступившим в компартию членам.