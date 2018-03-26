Диалог с Россией должен продолжиться, заявил президент Финляндии

ХЕЛЬСИНКИ, 26 мар — РИА Новости. Диалог с Россией должен продолжиться, несмотря ни на что, заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, комментируя решение правительства страны о высылке одного российского дипломата из-за "дела Скрипаля".

"Диалог с Россией должен продолжаться, несмотря ни на что", — отметил Ниинисте на специальной встрече с прессой по случаю объявленного решения о высылке одного российского дипломата из-за "дела Скрипаля".

На вопрос о том, кто этот российский дипломат, президент Финляндии ответил, что "этот вопрос будет решен позже".

Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.