Источник рассказал о возможном визите главы МИД Северной Кореи в Россию

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. архивное фото

Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации. архивное фото

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава МИД КНДР Ли Ен Хо может посетить Россию в середине апреля, сообщил источник в МИД РФ.

"Визит главы МИД КНДР в Россию прорабатывается, есть вероятность, что он состоится в середине апреля", — сказал он.