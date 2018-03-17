Президентские выборы в России. Онлайн-репортаж

- 00:02
На Сахалине, Курилах и в Магадане открылись избирательные участки
- 00:01
Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев высоко оценил работу региональных палат по формированию корпуса общественных наблюдателей за выборами президента.
«У нас сейчас 146 228 наблюдателей по всей стране… Региональные палаты поработали очень хорошо, поначалу нам казалось, что задача в сто тысяч наблюдателей очень тяжела, но их сейчас, как видите, почти 150 тысяч»,- сказал Фадеев на открытии Ситуационного центра при ОП РФ.
- 23:50
- 23:46
На выборах президента России было подано свыше 5,6 миллиона заявления о прикреплении к другому участку для голосования.
"По России практически каждое пятое заявление было написано в МФЦ, по Москве каждое третье заявление было написано в этом центре", - отметил замглавы ЦИК России Николай Булаев.
- 23:36
В ходе выборной кампании были соблюдены права всех групп избирателей, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
- 23:32
Около 1,6 миллиона россиян стали "мобильными избирателями"
Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
"Центризбирком в процессе подготовки к проведению выборов президента РФ предлагал огромное количество разных инноваций, чтобы сделать саму процедуру более прозрачной... Одной из новинок этой кампании стала система "Мобильный избиратель", когда можно было выбрать удобный участок для голосования с помощью портала "Госуслуги", - сказал он.
- 23:29
Началось голосование на Камчатке. С Камчатского края начинается Россия. Жители Камчатки первыми просыпаются, первыми встречают Новый год и раньше всех начинают голосовать.— ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.
77,5% избирателей Камчатки живут в 3 городах, остальные разбросаны по огромной территории полуострова. pic.twitter.com/WfcGotRaha
- 23:22
Ситуационный центр Общественной палаты России по наблюдению за ходом голосования начал работу с открытием первых избирательных участков. Туда в оперативном режиме будет поступать информация от наблюдателей о происходящем на выборах.
Каждый гражданин может присоединиться к общественному наблюдению и сообщить о замеченных нарушениях на выборах через популярные мессенджеры, написав в специально созданные ОП России чаты.
- 23:17
Накануне дня выборов возросла активность хакеров. Об этом заявил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"Мы уверены, что завтра все будет отлично, и все мы сможем наблюдать, как россияне проголосуют на выборах президента", - сказал он.
- 23:05
В день выборов запущен сайт nashvybor2018.ru. На нем каждый может смотреть видеотрансляции с избирательных участков по всей России.
- 23:01
Многие россияне, находящиеся за рубежом, уже проголосовали в дипломатических представительствах России по всему миру. Они запустили флешмоб #ВаженКаждыйГолос - с ним они публикуют фото с избирательных участков в других странах.
С подачи наших сограждан в Конго был запущен флешмоб #ВаженКаждыйГолос – с ним наши соотечественники публикуют фотографии с зарубежных избирательных участков. Флешмоб поддержал МИД России, сообщения с хэштегом публикуют посольства и граждане по всему миру! pic.twitter.com/iHairWfkdv— ЦИК России (@CIKRussia) 17 марта 2018 г.
- 23:00
В России открываются первые избирательные участки. Раньше всего голосование началось для жителей Камчатки и Чукотки - в 23:00 по московскому времени.