Президентские выборы в России. Онлайн-репортаж

Ситуационный центр Общественной палаты России по наблюдению за ходом голосования начал работу с открытием первых избирательных участков. Туда в оперативном режиме будет поступать информация от наблюдателей о происходящем на выборах.

Каждый гражданин может присоединиться к общественному наблюдению и сообщить о замеченных нарушениях на выборах через популярные мессенджеры, написав в специально созданные ОП России чаты.