Наблюдатели из ряда европейских стран заявили, что никаких нарушений на посещенных ими избирательных участках не было.

"Очень быстро обрабатываются голоса, этот процесс не занимает долгое время", - рассказал на пресс-конференции экс-министр по европейским делам Ирландии, депутат Том Китт.