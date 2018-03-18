- 21:48
На Украине смогли проголосовать несколько сотен россиян
Несмотря на то, что в день выборов киевские власти не пустили россиян к избирательным участкам, несколько сотен человек сумели проголосовать, в том числе и досрочно, заявили в посольстве России в Киеве.
- 21:45
- 21:43
Ксения Собчак вышла к ожидающим ее журналистам в ярко-красном платье.
Самый светский кандидат #2018марта Собчак проголосовала в стиле кэшуал, а к ожидающим в штабе журналистам вышла в красном платье pic.twitter.com/UwWm4H4kH1— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2018 г.
- 21:42
По мнению кандидата в президенты Максима Сурайкина, его результат на выборах должен составить 15-20 процентов голосов. По предварительным данным ЦИК, однако, за него проголосовали лишь 0,62 процента избирателей.
- 21:40
Кандидат от партии "Российский общенародный союз" Сергей Бабурин отметил, что заинтересованность людей очень высока.
- 21:38
Тем временем украинские националисты прекратили блокирование российского консульства во Львове.
- 21:31
Россия сделала шаг вперед в плане избирательных технологий, заявил наблюдатель от Межпарламентской ассамблеи СНГ Ахмет Мурадов.
- 21:29
Путин получает 72,53 процента голосов по итогам обработки четверти бюллетеней
Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК России, полученные по итогам обработки 25,03 процентов протоколов участковых избиркомов.
- 21:27
Все избирательные комиссии в России перешли к подсчету голосов
- 21:25
Выборы прошли в обстановке политического и экономического давления западных стран, подчеркнула спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
- 21:22
Наблюдатели на выборах президента РФ не зафиксировали серьезных нарушений, заявил РИА Новости сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль" Александр Брод.
- 21:19
Первые предварительные данные ЦИК: после обработки 21,33% протоколов у Путина 71,97% голосов #2018марта pic.twitter.com/fw1ifSFUrh— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 18 марта 2018 г.
- 21:19
Предварительные результаты выборов станут известны к 2-3 часам ночи
Об этом заявила глава ЦИК России Элла Памфилова. По ее словам, в этом помогут современные технологии, внедренные на выборах в этом году. Они позволили ускорить процесс подсчета втрое.
- 21:17
"Ростелеком" зафиксировал несколько десятков кибератак на сайт ЦИК и региональных комиссий, но все они были купированы, заявили в компании.
- 21:16
МВД не зафиксировал нарушений, которые могли бы повлиять на исход выборов
Об этом сообщается на сайте ведомства. Для обеспечения правопорядка на избирательных участках привлекли около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел.
- 21:14
Результаты экзит-полла ФОМ говорят о победе Владимира Путина на выборах президента России.
- 21:12
Появились результаты экзит-поллов ВЦИОМ.
- 21:11
Все наблюдатели от общественных организаций были максимально востребованы на выборах, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.
- 21:10
- 21:09
Стали известны результаты кандидатов после обработки 21,33 процентов голосов
Павел Грудинин набрал 15,9 процента голосов, Владимир Жириновский - 6,95 процента, Ксения Собчак - 1,39 процента, Явлинский - 0,77 процента. Результат в 0,62 процента голосов показал Сергей Бабурин, 0,61 процента - Максим Сурайкин, 0,6 процента - Борис Титов.
- 21:05
По предварительным данным ЦИК, Путин получает 71,97 процентов голосов
Эти данные получены по итогам обработки 21,33 процентов протоколов.
- 21:03
По данным экзит-поллов, Путин лидирует на выборах президента
По данным ВЦИОМ, Владимир Путин набирает 73,9 процента голосов, по данным ФОМ - 76,3 процента. На прошлых президентских выборах он показал результат в 63,6 процента.
- 20:59
Наблюдатели Ирландии, Франции, Бельгии и Испании не увидели на выборах нарушений
Наблюдатели из ряда европейских стран заявили, что никаких нарушений на посещенных ими избирательных участках не было.
"Очень быстро обрабатываются голоса, этот процесс не занимает долгое время", - рассказал на пресс-конференции экс-министр по европейским делам Ирландии, депутат Том Китт.
- 20:56
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, прошедшие в России выборы президента невозможно признать нелегитимными, так как ни в одной стране нет настолько прозрачной избирательной системы.
- 20:53
Система ГАС "Выборы" за день голосования не дала ни одного сбоя
Об этом заявили в ЦИК России.
- 20:51
Выборы президента России состоялись, общество прошло экзамен на политическую зрелость, заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко. Согласно ее прогнозу, явка в этом году будет выше, чем на президентских выборах 2012 года, когда проголосовали более 65 процентов избирателей.
- 20:46
В европейской части России, по данным облизбиркомов, явка приблизилась к 60 процентам.
- 20:44
Голосование на выборах президента Российской Федерации завершилось, начинается подсчет голосов. Как шло голосование, смотрите в предыдущем онлайн-репортаже редакции Ria.ru.
Крымчанин.