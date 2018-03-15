Давление стран Запада на Россию будет усиливаться, считают в Совфеде

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Давление западных стран на Россию будет усиливаться, они пытаются вернуть свое доминирование в рамках однополярного мира, заявил РИА Новости в четверг глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

Лидеры США, Великобритании, Франции и Германии приняли совместное заявление, в котором назвали инцидент в Солсбери с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нарушением суверенитета Великобритании со стороны России.

"Когда мы в комиссии говорили о внешних угрозах, еще осенью мы отмечали, что давление на Россию со стороны Запада не прекратится, а наоборот усилится через попытки влияния на внутриполитическую ситуацию в нашей стране и демонизацию РФ на международной арене", — сказал Климов.

Он подчеркнул, что западные страны не устраивает многополярный мир, они пытаются вернуть свое доминирование на международном уровне.

"Но не следует забывать, что так называемые "развитые страны" — это одна десятая человечества, менее 40% ВВП от мировых показателей, в военно-стратегическом плане — еще меньше", — подчеркнул он.

Климов также отметил, что ранее в США был принят закон, в котором содержится прямой призыв противодействовать России, и где РФ обозначена как противник. Этот призыв обращен и к европейским союзникам американцев, сказал политик.

По мнению главы комиссии СФ, в данном случае нельзя говорить о возрождении "холодной войны" между Востоком и Западом, поскольку сейчас нет идеологического противостояния.

"Но поскольку фигуранты "холодной войны" противостояли нам в прошлом столетии, они продолжают делать это и сейчас. Причем, война с применением войсковых операций для них губительна, и они это понимают. Поэтому используются другие пути, включая экономические ограничения и санкции против России", — отметил законодатель.

Климов напомнил, что Запад через серые схемы ежегодно направлял порядка 65-70 миллиардов рублей на попытки извне влиять на внутриполитическую ситуацию в России. Пентагон на сдерживание России выделил дополнительно 5 миллиардов долларов, указал парламентарий. Он также напомнил, что бюджет ЦРУ сопоставим с бюджетом России. "Мы ожидаем, что провокации в адрес России будут возрастать", — заключил Климов.

Британская сторона утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом работавшего на британские спецслужбы экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери причастно российское государство. В связи с этим премьер Британии Тереза Мэй объявила в среду о ряде мер против РФ, в том числе о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, МИД РФ в четверг сообщил, что готовится ответная высылка британских дипломатов.