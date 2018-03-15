Москва вышлет британских дипломатов в ответ на действия Лондона

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Москва вышлет британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона, сообщил РИА Новости глава МИД Сергей Лавров.
27.6%Зеркально
64.9%Нужны более жесткие меры
7.5%Оставить провокации без внимания
Сегодня официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, что Россия надеялась начать диалог с Лондоном по "делу Скрипаля", однако на все запросы получила "ничего не значащие отписки". Она отметила, что ответные меры Москвы находятся в стадии разработки, их примут в ближайшее время.
Захарова назвала действия Лондона "информационно-политическим шоу", а обвинения в причастности России к отравлению бывшего офицера ГРУ — "абсолютно сумасшедшими".
"Дело Скрипаля"
Четвертого марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.
Позже премьер-министр Тереза Мэй прямо обвинила Россию в причастности к отравлению и огласила перечень мер, направленных против Москвы. Лондон вышлет 23 российских дипломата, приостанавливает все двусторонние контакты на высшем уровне, а также отзывает приглашение Лаврову посетить столицу Британии.