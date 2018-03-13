В Крыму заявили, что не нуждаются в гуманитарной миссии Собчак

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости, Виктор Лященко. Крымчане не нуждаются в гуманитарной миссии кандидата в президенты РФ Ксении Собчак, республика и без того демонстрирует уверенные темпы развития, заявил вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский.

Кандидат в президенты России от партии "Гражданская инициатива" Ксения Собчак заявила во время дебатов на Первом канале, что хотела бы поехать в Крым с гуманитарной миссией, так как к ней "поступают тысячи обращений от крымских татар, от людей, которые потеряли там собственность".

"Гуманитарная миссия, наверное, требуется самой заявительнице, а никак не республике Крым, которая интенсивно развивается и по уровню социального самочувствия населения, по уровню развития и темпов развития на сегодня находится в лидерах на территории Российской Федерации", — сказал РИА Новости Полонский.

В ноябре 2017 года уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что не получала обращений о нарушении прав крымских татар в Крыму.

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