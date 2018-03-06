КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, как разорвал отношения с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.

"Правительство 1996 года было все красное: министры от коммунистов, около 30 регионов России возглавляли губернаторы от КПРФ. Вопрос: что вы сделали? У вас была вся реальная власть, а для вас как будто митинги не закончились. Я запаниковал даже. Думаю, что же делается, что за люди, что за бездари, которые, имея такую власть, все это провалили, даже хуже стало во многих регионах", — заявил Тулеев.

Глава Кузбасса назвал коммунистов болтунами, которые не способны действовать. Кроме того, он считает, что они не хотят власти, потому что критиковать со стороны — самая удобная для них позиция.

"Это бездари <…> им нужно светиться, бабки получать, свои проценты жалкие", — добавил он.

Окончательный разрыв отношения с главой КПРФ произошел, по словам Тулеева, в 1997 году. "Вот здесь мы и разошлись по-крупному. Я говорил один на один: "Ген, знаешь, я боюсь, что если дальше мы будем вместе, я просто деградирую. Понимаешь, мне страшно. Жизнь идет, вы митингуете, болтаете, я тебя поддерживаю, голоса свои сбрасываю — унижение такое, а что вы сделали?" Жуткий был разговор", — рассказал он.

Тулеев уточнил, что с тех пор только здоровается с Зюгановым при встрече.