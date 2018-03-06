КЕМЕРОВО, 6 мар — РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев рассказал в интервью РИА Новости, как разорвал отношения с главой КПРФ Геннадием Зюгановым.
Глава Кузбасса назвал коммунистов болтунами, которые не способны действовать. Кроме того, он считает, что они не хотят власти, потому что критиковать со стороны — самая удобная для них позиция.
"Это бездари <…> им нужно светиться, бабки получать, свои проценты жалкие", — добавил он.
Окончательный разрыв отношения с главой КПРФ произошел, по словам Тулеева, в 1997 году. "Вот здесь мы и разошлись по-крупному. Я говорил один на один: "Ген, знаешь, я боюсь, что если дальше мы будем вместе, я просто деградирую. Понимаешь, мне страшно. Жизнь идет, вы митингуете, болтаете, я тебя поддерживаю, голоса свои сбрасываю — унижение такое, а что вы сделали?" Жуткий был разговор", — рассказал он.
Тулеев уточнил, что с тех пор только здоровается с Зюгановым при встрече.