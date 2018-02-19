Павел Грудинин получил медаль от КПРФ

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

Кандидат в президенты РФ от партии КПРФ Павел Грудинин. Архивное фото

ПОСЕЛОК СОВХОЗА ИМ. ЛЕНИНА (Московская область), 19 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Павел Грудинин получил от КПРФ юбилейную медаль к столетию Красной армии, передает корреспондент РИА Новости.

Он получил награду в возглавляемом им подмосковном "Совхозе имени Ленина". Вручение состоялось на митинге перед отправлением в Донбасс 70-го гуманитарного конвоя, сформированного КПРФ.

Бессменный лидер партии Геннадий Зюганов в конце прошлого года решил не выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, уступив эту возможность Грудинину.

Выборы президента пройдут 18 марта. Помимо Грудинина, за пост будут бороться еще семь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко").