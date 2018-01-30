В российском посольстве прокомментировали выступление Джонсона о митингах

ЛОНДОН, 30 янв – РИА Новости, Мария Табак. Посольство РФ в Лондоне выразило сожаление в связи с тем, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон, делая заявления относительно прошедших в минувшее воскресенье в городах РФ акций протеста, не был должным образом проинформирован относительно этой ситуации.

В воскресенье в крупных городах России прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. По данным МВД РФ, мероприятия были согласованы с местными властями в 46 городах, грубых правонарушений во время проведения согласованных акций не допущено. Несогласованные акции прошли во Владивостоке, Калининграде, Уфе, Воронеже, Волгограде, Мурманске, Кемерово, Санкт-Петербурге, Москве. В ряде городов прошли единичные задержания за нарушения порядка проведения публичных мероприятий. В ГУМВД по Москве агентству сообщали о задержании Навального, который был доставлен в территориальный отдел полиции, а затем выпущен до суда.

Как сообщал пресс-центр МВД России, полиция в ходе различных протестных акций в минувшее воскресенье задержала в 16 городах 266 человек, все они были отпущены из территориальных отделов, в отношении 175 из них составлены административные протоколы.

Джонсон выразил обеспокоенность в связи с "задержанием большого числа российских граждан" во время демонстраций и призвал власти РФ соблюдать международные обязательства в рамках Совета Европы и ОБСЕ, обеспечить свободу слова, собраний и мирных акций. При этом он не указал источника данных о большом числе задержанных.

"К сожалению, такие заявления сбивают с толку и британские СМИ, и широкую общественность. В соответствии с российским национальным законодательством, организаторы политических демонстраций могут самостоятельно принимать решение касательно даты и места проведения, но местные власти могут по соображениям безопасности запретить проведение акций в определенное время и в определенном месте и предложить альтернативные варианты", — говорится в заявлении представителя пресс-службы посольства РФ.

"Организаторы демонстраций, прошедших в Москве 28 января, отказались сотрудничать, хотя им были предложены три альтернативных варианта, и, понимая последствия, призвали сторонников провести акцию на первоначальном месте, что создавало угрозу для общественного порядка и помеху для движения транспорта", — отметил он.

Представитель посольства напомнил, что в тот же день акции протеста прошли в более чем ста российских городах.

"Никаких беспорядков в большинстве мест не было, поскольку местные организаторы и местные власти добросовестно сотрудничали. Жаль, что министра иностранных дел должным образом не проинформировали по этим вопросам", — говорится в заявлении.