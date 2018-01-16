Миронов рассказал о давней идее объединиться в перспективе с КПРФ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что давно вынашивает идею объединения с КПРФ, и назвал коммунистов в исторической перспективе ближайшими союзниками эсеров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после выборов президента РФ в марте возможно объединение в одну партию "Справедливой России" и ЛДПР.

"Я давно вынашиваю идею в исторической перспективе объединиться с КПРФ… У этой партии (ЛДПР — ред.) нет ни идеологии, ничего, кроме очень яркого вождя. Объединяться с такой партией бессмысленно. У нас своя социалистическая идеология, как я уже говорил, в исторической перспективе самые ближайшие наши союзники — это, конечно, коммунисты КПРФ", — заявил журналистам Миронов.