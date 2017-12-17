РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Либеральная сортировка: в штабе Собчак назвали условие ее отказа от выборов

02:1117.12.2017
017937
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЖурналист телеканала Дождь Ксения Собчак. Архивное фотоЖурналист телеканала Дождь Ксения Собчак. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель телеведущей Ксении Собчак, планирующей участвовать в выборах президента России, рассказала РИА Новости, что она готова снять свою кандидатуру в пользу Алексея Навального в случае его регистрации. Вместе с тем, в штабе Собчак подчеркнули, что она не намерена отказываться от участия в выборах ради Григория Явлинского.

Что вы думаете о планах Ксении Собчак участвовать в президентских выборах?
Результаты

  • 73.3%

    Это фарс, серьезно к этому относиться не следует

  • 20.2%

    Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

  • 6.5%

    Думаю, она вполне достойный претендент
Все опросы
Голосовать
Ранее стало известно, что выступая в Екатеринбурге, Собчак заявила о готовности отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

"Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе. Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании. И пока таких предложений не поступает, мы считаем, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом. В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными", — заявила официальный представитель телеведущей.

Ранее Алексей Навальный сообщил о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году. Однако глава ЦИК Элла Памфилова многократно отмечала, что Навальный не может участвовать на выборах в связи с непогашенной судимостью.

"Говорить о проблемах"

Президент РФ Владимир Путин во время большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Путин сравнил Навального с Саакашвили
В середине октября Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в президентской гонке. Известная телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Как отмечала сама Собчак, у нее немного шансов победить на выборах главы государства. Однако она отмечала, что ее главная цель заключается не в том, чтобы стать президентом, а говорить о проблемах. Телеведущая также указывала, что у нее нет политической программы. Кроме того, Собчак призывала не бойкотировать намеченные на 2018 год выборы главы государства.
Ранее в партии "Гражданская инициатива" рассказали РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента России в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

В свою очередь, еще одна партия либеральной направленности, ПАРНАС, заявила в субботу, что не будет выдвигать своего кандидата на выборы, выразив поддержку Собчак, Навальному и Явлинскому. Окончательно с политической позицией на выборах Партия народной свободы определится в преддверии голосования.

© РИА Новости / Виталий ПодвицкийЗа все хорошее
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
За все хорошее

Другие кандидаты

Ксения Собчак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Собчак заявила, что вряд ли сможет победить на выборах
Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в президентской гонке заявили несколько кандидатов. Российский лидер Владимир Путин объявил об этом на прошлой неделе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у

Путина нет конкурентов на выборах, несмотря на то, что "достойных людей много".
Кроме того, о намерении участвовать в президентской гонке заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинского и политолог Андрей Богданов.

Свои кандидатуры также намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский и ряд других общественных деятелей.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена