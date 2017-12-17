Либеральная сортировка: в штабе Собчак назвали условие ее отказа от выборов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель телеведущей Ксении Собчак, планирующей участвовать в выборах президента России, рассказала РИА Новости, что она готова снять свою кандидатуру в пользу Алексея Навального в случае его регистрации. Вместе с тем, в штабе Собчак подчеркнули, что она не намерена отказываться от участия в выборах ради Григория Явлинского.
73.3%Это фарс, серьезно к этому относиться не следует
20.2%Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет
6.5%Думаю, она вполне достойный претендент
"Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе. Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании. И пока таких предложений не поступает, мы считаем, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом. В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными", — заявила официальный представитель телеведущей.
Ранее Алексей Навальный сообщил о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году. Однако глава ЦИК Элла Памфилова многократно отмечала, что Навальный не может участвовать на выборах в связи с непогашенной судимостью.
"Говорить о проблемах"
Ранее в партии "Гражданская инициатива" рассказали РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента России в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.
В свою очередь, еще одна партия либеральной направленности, ПАРНАС, заявила в субботу, что не будет выдвигать своего кандидата на выборы, выразив поддержку Собчак, Навальному и Явлинскому. Окончательно с политической позицией на выборах Партия народной свободы определится в преддверии голосования.
Другие кандидаты
Путина нет конкурентов на выборах, несмотря на то, что "достойных людей много".
Кроме того, о намерении участвовать в президентской гонке заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинского и политолог Андрей Богданов.
Свои кандидатуры также намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский и ряд других общественных деятелей.