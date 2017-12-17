Либеральная сортировка: в штабе Собчак назвали условие ее отказа от выборов

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Официальный представитель телеведущей Ксении Собчак, планирующей участвовать в выборах президента России, рассказала РИА Новости, что она готова снять свою кандидатуру в пользу Алексея Навального в случае его регистрации. Вместе с тем, в штабе Собчак подчеркнули, что она не намерена отказываться от участия в выборах ради Григория Явлинского.

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Пусть участвует, все равно шансов на победу у нее нет

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Ранее стало известно, что выступая в Екатеринбурге, Собчак заявила о готовности отказаться от участия в предвыборной гонке ради Алексея Навального или Григория Явлинского, если те будут зарегистрированы в качестве кандидатов.

"Цитата вырвана из контекста. Собчак всегда призывает демократических лидеров к объединению и убеждена, что для электорального результата было бы эффективно работать над общей целью вместе. Ровно это она говорит и последовательно отстаивает на протяжении всей кампании. И пока таких предложений не поступает, мы считаем, что более эффективно каждому со своей стороны бороться с несменяемостью власти, коррупционным и консервативным режимом. В то же время ее обязательства отозвать свою кандидатуру в случае допуска Навального остаются неизменными", — заявила официальный представитель телеведущей.

Ранее Алексей Навальный сообщил о планах баллотироваться на пост президента в 2018 году. Однако глава ЦИК Элла Памфилова многократно отмечала, что Навальный не может участвовать на выборах в связи с непогашенной судимостью.

"Говорить о проблемах"

В середине октября Ксения Собчак заявила о намерении принять участие в президентской гонке. Известная телеведущая позиционирует себя как кандидата "против всех". Как отмечала сама Собчак, у нее немного шансов победить на выборах главы государства. Однако она отмечала, что ее главная цель заключается не в том, чтобы стать президентом, а говорить о проблемах. Телеведущая также указывала, что у нее нет политической программы. Кроме того, Собчак призывала не бойкотировать намеченные на 2018 год выборы главы государства.Ранее в партии "Гражданская инициатива" рассказали РИА Новости, что политсовет партии единогласно поддержал выдвижение Собчак на выборах президента России в 2018 году от политической силы и назначил предвыборный съезд на 23 декабря.

В свою очередь, еще одна партия либеральной направленности, ПАРНАС, заявила в субботу, что не будет выдвигать своего кандидата на выборы, выразив поддержку Собчак, Навальному и Явлинскому. Окончательно с политической позицией на выборах Партия народной свободы определится в преддверии голосования.

Другие кандидаты

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 года. О намерении участвовать в президентской гонке заявили несколько кандидатов. Российский лидер Владимир Путин объявил об этом на прошлой неделе. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, у

Путина нет конкурентов на выборах, несмотря на то, что "достойных людей много".

Кроме того, о намерении участвовать в президентской гонке заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, один из создателей движения "Наши" Борис Якеменко, один из основателей "Яблока" Григорий Явлинского и политолог Андрей Богданов.

Свои кандидатуры также намерены выставить журналистка Екатерина Гордон, глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" Рахман Янсуков, лидер партии "Женский диалог" Елена Семерикова, предприниматель Сергей Полонский и ряд других общественных деятелей.