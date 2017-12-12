Титов считает Крым российской территорией

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Председатель Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, намеренный баллотироваться на пост президента РФ, заявил, что идет на выборы с позицией, что Крым — это российская территория.

"Крым – наш, и это абсолютно не подлежит никакой даже дискуссии. Мы и до этой всей истории знали, что Крым — наш, потому что там, конечно, огромное количество россиян. Мы работали в Крыму, и долгое время занимались там бизнесом. И вообще, там большинство самых крупных объектов построено — это именно российские объекты. И это точка зрения бизнеса, а по населению там в основном русское население, (Крым – ред.) никогда не был украинским", — сказал Титов в интервью РИА Новости.

"Поэтому, конечно, это ошибка, которая была сделана (первым президентом РФ Борисом – ред.) Ельциным, не (первым секретарем ЦК КПСС в 1953-1964 годы Никитой – ред.) Хрущевым, а Ельциным, что он отдал все для того, чтобы укрепиться в качестве президента России. Она должна была быть исправлена, особенно в тот момент, когда это все произошло на Майдане, Крым не мог пойти вместе со всей Украиной. Поэтому — Крым наш. Другой вопрос, как мы ведем свою политику в Крыму, опять же экономическую. Мы предлагали свои варианты, допустим, свободная экономическая зона, которая там сегодня действует, пока не очень много привлекла инвесторов. И мы понимали, что иностранные инвесторы туда идут с трудом", — добавил он.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.

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