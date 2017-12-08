Опрос показал, что почти 90% россиян не знают Титова

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Почти 90% россиян не знают уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии роста Бориса Титова, намеренного участвовать в президентских выборах России в 2018 году, а 76% исключают возможность голосовать за него, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".
Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.
Согласно результатам опроса, 87% россиян признались, что никогда не слышали о Борисе Титове, 12% слышали, и 1% затруднился ответить.
При этом 76% опрошенных сказали, что исключают для себя возможность проголосовать за Бориса Титова на президентских выборах, 11% затруднились ответить, 7% респондентов допустили такую возможность, и 6% отказались отвечать.
Участников исследования, которые сказали, что знают Титова, либо затруднились ответить на этот вопрос (13%), спросили о том, как они относятся к нему. Результаты исследования показали, что 7% россиян относятся к Титову нейтрально, 2% — положительно, 2% — отрицательно, и 2% затруднились ответить.
Опрос был проведен 2-3 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.