Опрос показал, что почти 90% россиян не знают Титова

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Почти 90% россиян не знают уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии роста Бориса Титова, намеренного участвовать в президентских выборах России в 2018 году, а 76% исключают возможность голосовать за него, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.

Согласно результатам опроса, 87% россиян признались, что никогда не слышали о Борисе Титове, 12% слышали, и 1% затруднился ответить.

При этом 76% опрошенных сказали, что исключают для себя возможность проголосовать за Бориса Титова на президентских выборах, 11% затруднились ответить, 7% респондентов допустили такую возможность, и 6% отказались отвечать.

Участников исследования, которые сказали, что знают Титова, либо затруднились ответить на этот вопрос (13%), спросили о том, как они относятся к нему. Результаты исследования показали, что 7% россиян относятся к Титову нейтрально, 2% — положительно, 2% — отрицательно, и 2% затруднились ответить.

Опрос был проведен 2-3 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.