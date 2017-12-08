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Политика

Опрос показал, что почти 90% россиян не знают Титова

Сюжет:
"Общественные мнения" (261)
17:5308.12.2017
(обновлено: 17:54 08.12.2017)
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© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкБорис Титов. Архивное фотоБорис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Почти 90% россиян не знают уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, председателя Партии роста Бориса Титова, намеренного участвовать в президентских выборах России в 2018 году, а 76% исключают возможность голосовать за него, свидетельствуют результаты исследования Фонда "Общественное мнение".

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать в декабре. Партия роста выдвинула Титова кандидатом на пост главы государства.

Согласно результатам опроса, 87% россиян признались, что никогда не слышали о Борисе Титове, 12% слышали, и 1% затруднился ответить.

При этом 76% опрошенных сказали, что исключают для себя возможность проголосовать за Бориса Титова на президентских выборах, 11% затруднились ответить, 7% респондентов допустили такую возможность, и 6% отказались отвечать.

Участников исследования, которые сказали, что знают Титова, либо затруднились ответить на этот вопрос (13%), спросили о том, как они относятся к нему. Результаты исследования показали, что 7% россиян относятся к Титову нейтрально, 2% — положительно, 2% — отрицательно, и 2% затруднились ответить.

Опрос был проведен 2-3 декабря в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1,5 тысячи респондентов.

Лариса Ренар
© Фото : инстаграм аккаунт Лариса Ренар
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Партия роста — одна из самых молодых партий, принявших участие в думских выборах. Она была сформирована в 2016 году на базе реорганизованного "Правого дела". В свою очередь "Правое дело" было создано в 2008 году на базе Союза правых сил, Демократической партии России и "Гражданской силы". В 2011 году лидером партии стал миллиардер Михаил Прохоров, однако оставался им менее трех месяцев, когда был смещен с поста председателя решением съезда. На президентских выборах 2012 года бизнесмен набрал около 8% голосов избирателей, заняв третье место.

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Политика
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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cbgoldman
Более того, никто не знает, чем он там в правительстве занимается. Мне кто-нить пример приведет, какие права предпринимателей он защитил?! Я не имею ввиду права Собянина с его плиткой или прочих олигархов рукопожатых, а обычных, мелких владельцев магазинчиков или лесопилок?
17:56
08.12.2017
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stoutt
а что он тоже...кандидат?...в очередь! за собчак будете!)))
17:55
08.12.2017
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