Матвиенко предложила наказывать министерства за неисполнение законов

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предлагает наказывать министерства за неисполнение уже принятых законов.

В ходе совещания со статс-секретарями ведомств спикер подвергла критике Минсельхоз. Сенатор отметила, что в 2015 году обсуждался закон о поддержке АПК, в частности, о строительстве овощехранилищ.

"Наши работники сельского хозяйства трудятся, а затем овощи гниют, потому что их негде хранить", — привела пример Матвиенко. Она напомнила, что в декабре 2015 года был принят соответствующий закон, но за два года Минсельхоз так и не смог разработать необходимые подзаконные акты для полноценной работы закона.

"Доколе? Попрошу статс-секретаря объяснить эту ситуацию. Я дойду до председателя правительства", — пообещала Матвиенко.

Она подчеркнула, что в данном случае можно говорить "о махровом примере, как можно забюрократизировать процесс".

Матвиенко поручила профильному комитету подготовить обращение на имя председателя правительства РФ.

"Давайте потребуем наказания виновного с подготовкой доклада президенту. Хватит валять дурака", — сказала парламентарий.